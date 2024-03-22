Білий дім про стрілянину під Москвою: Ніщо не вказує на причетність України

Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: "Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", – заявив Кірбі журналістам.

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"На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", наголосив він.

Білий дім відреагував на напад у Москві, заявивши, що кадри стрілянини в російській столиці були "жахливими і на них просто важко дивитися".

У місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, чия кількість наразі невідома. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Внаслідок вибуху гранати в будівлі пожежа, почав руйнуватися дах.

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