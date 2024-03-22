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Белый дом о стрельбе под Москвой: Ничто не указывает на причастность Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 21:12
Белый дом о стрельбе под Москвой: Ничто не указывает на причастность Украины
Джон Кирби. фото: Getty Images

Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе", – заявил Кирби журналистам.

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"На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какой-либо связи с Украиной", подчеркнул он.

Белый дом отреагировал на нападение в Москве, заявив, что кадры стрельбы в российской столице были "ужасными и на них просто трудно смотреть".

В городе Красногорск Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.

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8 марта посольство США в России и МИД Британии предупредили о возможных терактах в Москве.

Темы: СШАРосcиячрезвычайное происшествиежертвы
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