Белый дом о стрельбе под Москвой: Ничто не указывает на причастность Украины

Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Пока нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе", – заявил Кирби журналистам.

Реклама:

"На этой ранней стадии я бы не советовал вам искать какой-либо связи с Украиной", подчеркнул он.

Белый дом отреагировал на нападение в Москве, заявив, что кадры стрельбы в российской столице были "ужасными и на них просто трудно смотреть".

В городе Красногорск Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.

ВИДЕО ДНЯ

8 марта посольство США в России и МИД Британии предупредили о возможных терактах в Москве.