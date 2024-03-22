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Атака на Запоріжжя: в лікарні 4 людини, пошкоджені понад 450 будинків - ОВА

Євген КізіловП'ятниця, 22 березня 2024, 21:58
Атака на Запоріжжя: в лікарні 4 людини, пошкоджені понад 450 будинків - ОВА
Наслідки удару по приватному сектору Запоріжжя. фото: генпрокурор Костін у Facebook

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 22 березня три людини загинули, десятки постраждалих, з яких четверо госпіталізовані, більш як 450 будинків зазнали пошкоджень, сім з них повністю зруйновані.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі програми "УП.Підсумки"

Пряма мова: "На жаль, три людини загинули, 25 людей було поранено, і більшість з них звернулися по допомогу до лікарів. Сьогодні на вечір залишаються в лікарні чотири людини, всі інші отримали допомогу та виписались з лікарні або не зверталися в лікарню, отримавши допомогу на місці".

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Деталі: За словами Федорова, також внаслідок ракетної атаки у місті повністю зруйновані сім будинків і понад 450 – отримали пошкодження.

Федоров зауважив, що тут не йдеться про падіння уламків від збитих українською ППО ракет, всі ці ушкодження і людські жертви спричинені прямими влучаннями.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 21:50 внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю кількість постраждалих осіб збільшилась до 29 (з них 2 дітей).

Що передувало:

  • У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.
  • Зокрема, в Запоріжжі внаслідок удару загинули 3 людей: 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько, а також 62-річний водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
  • Тільки по "ДніпроГЕС", яка знаходиться в Запоріжжі, російські ракети вдарили 8 разів. Зараз станція не працює.

Теми: Запоріжжяракетний ударжертвивійна
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