Атака на Запоріжжя: в лікарні 4 людини, пошкоджені понад 450 будинків - ОВА

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 22 березня три людини загинули, десятки постраждалих, з яких четверо госпіталізовані, більш як 450 будинків зазнали пошкоджень, сім з них повністю зруйновані.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі програми "УП.Підсумки"

Пряма мова: "На жаль, три людини загинули, 25 людей було поранено, і більшість з них звернулися по допомогу до лікарів. Сьогодні на вечір залишаються в лікарні чотири людини, всі інші отримали допомогу та виписались з лікарні або не зверталися в лікарню, отримавши допомогу на місці".

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Деталі: За словами Федорова, також внаслідок ракетної атаки у місті повністю зруйновані сім будинків і понад 450 – отримали пошкодження.

Федоров зауважив, що тут не йдеться про падіння уламків від збитих українською ППО ракет, всі ці ушкодження і людські жертви спричинені прямими влучаннями.

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Оновлено: Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 21:50 внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю кількість постраждалих осіб збільшилась до 29 (з них 2 дітей).

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