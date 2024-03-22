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Атака на Запорожье: в больнице 4 человека, повреждены более 450 домов - ОВА

Евгений КизиловПятница, 22 марта 2024, 21:58
Атака на Запорожье: в больнице 4 человека, повреждены более 450 домов - ОВА
Последствия удара по частному сектору Запорожья. фото: генпрокурор Костин в Facebook

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на 22 марта три человека погибли, десятки пострадавших, из которых четверо госпитализированы, более 450 домов получили повреждения, семь из них полностью разрушены.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире программы "УП.Итоги"

Прямая речь: "К сожалению, три человека погибли, 25 человек были ранены, и большинство из них обратились за помощью к врачам. Сегодня на вечер остаются в больнице четыре человека, все остальные получили помощь и выписались из больницы или не обращались в больницу, получив помощь на месте".

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Детали: По словам Федорова, также в результате ракетной атаки в городе полностью разрушены семь домов и более 450 - получили повреждения.

Федоров отметил, что речь не идет о падении обломков от сбитых украинской ПВО ракет, все эти повреждения и человеческие жертвы вызваны прямыми попаданиями.

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Обновлено: Позже ГСЧС сообщила, что по состоянию на 21:50 в результате ракетных ударов по Запорожью количество пострадавших увеличилось до 29 (из них 2 детей).

Что предшествовало:

  • В ночь на 22 марта Россия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.
  • В частности, в Запорожье в результате удара погибли 3 человека: 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец, а также 62-летний водитель троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.
  • Только по "ДнепроГЭС", которая находится в Запорожье, российские ракеты ударили 8 раз. Сейчас станция не работает.

Темы: Запорожьеракетный ударжертвывойна
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