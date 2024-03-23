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Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 01:30
Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім
Джон Кірбі, фото: Getty Images

У Білому домі засудили останню ракетну атаку РФ на Україну, наголосивши, що лідер Кремля намагається скористатися кожним днем, аби уразити мирних українців.

Джерело: заява виступив радника Білого дому Джона Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури".

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Деталі: Кірбі зауважив, що Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги.

Пряма мова: "Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, і ми теж не повинні".

Деталі: У цьому зв’язку радник Білого дому вкотре закликав Палату представників якомога швидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, щоб забезпечити Україну життєво важливим озброєнням.

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"І як ми побачили лише за останні два дні, кожен день затримок у Палаті – це ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю", – підкреслив представник адміністрації президента США.

Що передувало:

  • У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.
  • Зокрема, в Запоріжжі внаслідок удару загинули 3 людей: 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько, а також 62-річний водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
  • Тільки по "ДніпроГЕС", яка знаходиться в Запоріжжі, російські ракети вдарили 8 разів. Зараз станція не працює.

Теми: СШАдопомога Українівійна
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