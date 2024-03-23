Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім
У Білому домі засудили останню ракетну атаку РФ на Україну, наголосивши, що лідер Кремля намагається скористатися кожним днем, аби уразити мирних українців.
Джерело: заява виступив радника Білого дому Джона Кірбі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури".
Деталі: Кірбі зауважив, що Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги.
Пряма мова: "Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, і ми теж не повинні".
Деталі: У цьому зв’язку радник Білого дому вкотре закликав Палату представників якомога швидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, щоб забезпечити Україну життєво важливим озброєнням.
"І як ми побачили лише за останні два дні, кожен день затримок у Палаті – це ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю", – підкреслив представник адміністрації президента США.
Що передувало:
- У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.
- Зокрема, в Запоріжжі внаслідок удару загинули 3 людей: 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько, а також 62-річний водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
- Тільки по "ДніпроГЕС", яка знаходиться в Запоріжжі, російські ракети вдарили 8 разів. Зараз станція не працює.