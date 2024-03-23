Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом

В Белом доме осудили последнюю ракетную атаку РФ на Украину, отметив, что лидер Кремля пытается воспользоваться каждым днем, чтобы поразить мирных украинцев.

Источник: заявление выступил советника Белого дома Джона Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Это еще раз демонстрирует, насколько важное значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры".

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Детали: Кирби отметил, что Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без поставок оборонной помощи.

Прямая речь: "Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время, как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны".

Детали: В этой связи советник Белого дома в очередной раз призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды нацбезопасности, чтобы обеспечить Украину жизненно важным вооружением.

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"И как мы увидели только за последние два дня, каждый день задержек в Палате – это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью", – подчеркнул представитель администрации президента США.

Что предшествовало: В ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151: 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Что предшествовало: