На росТБ показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту
Субота, 23 березня 2024, 11:18
Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що "Україна причетна до теракту 22 березня".
Джерело: ЦПД
Деталі: За даними ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня.
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На відео вони замінили начальника ГУР Кирила Буданова на обличчя Данілова.
Також Центр протидії дезінформації вважає, що РФ хоче звинуватити Україну в теракті, аби покращити свою мобілізацію.
Тим часом ФСБ заявило, що підозрювані у теракті "мали зв'язки з Україною".
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Нагадаємо: Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.