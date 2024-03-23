На росТБ показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту

Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що "Україна причетна до теракту 22 березня".

Джерело: ЦПД

Деталі: За даними ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня.

Реклама:

На відео вони замінили начальника ГУР Кирила Буданова на обличчя Данілова.

Також Центр протидії дезінформації вважає, що РФ хоче звинуватити Україну в теракті, аби покращити свою мобілізацію.

Тим часом ФСБ заявило, що підозрювані у теракті "мали зв'язки з Україною".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.