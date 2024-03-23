На росТВ показали фейк с Даниловым, который якобы подтверждает причастность Украины к теракту

Российские пропагандисты с телеканала НТВ обнародовали дипфейк с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, пытаясь убедить, что "Украина причастна к теракту 22 марта".

Источник: ЦПД

Детали: По данным ЦПД, для создания этого фейка они использовали кадры с телемарафона за 16 марта.

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На видео они заменили начальника ГУР Кирилла Буданова на лицо Данилова.

Также Центр противодействия дезинформации считает, что РФ хочет обвинить Украину в теракте, чтобы улучшить свою мобилизацию.

Между тем ФСБ заявило, что подозреваемые в теракте "имели связи с Украиной".

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Напомним: В результате теракта в подмосковском "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта известно о 93 погибших и 107 госпитализированных.