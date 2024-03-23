Теракт у РФ: Путіну доповіли про затримання 11 осіб "з контактами в Україні"

Глава ФСБ доповів Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, які нібито брали участь у теракті в підмосковському "Крокусі" та рухалися у бік України. Також стало відомо, що США дійсно попереджали Росію про підготовку терактів у Москві.

Джерело: Кремль, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що глава ФСБ Олександр Бортніков доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема всіх чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь у теракті в "Крокусі".

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Telegram-канали опублікували фото одного із затриманих. За попередніми даними, йдеться про 19-річного уродженця Душанбе Мухаммадсобіра Файзова.

Повідомляється, що під час затримання він дістав поранення в ліве око, зараз його оперують.

Чотирьох людей нібито затримали в Брянській області "недалеко від кордону з Україною".

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Тим часом відомо, що загинули 93 особи, це число може зрости. За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

ЗМІ з посиланням на російські спецслужби підтвердили, що інформація від США про підготовку терактів у Москві надходила.

Оновлено: Пізніше у ФСБ заявили, що після скоєння теракту злочинці "мали намір перейти російсько-український кордон, мали відповідні контакти на українській стороні".

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