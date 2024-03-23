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Теракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 93, понад сотню госпіталізовано

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 09:44
Теракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 93, понад сотню госпіталізовано
фото: astra

Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.

Джерело: Слідком РФ, "Медуза", Astra

Деталі: Кількість загиблих налічує вже 93 росіяни, кількість жертв може зрости.

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У лікарнях залишаються 107 осіб після теракту в "Крокусі", заявили в МНС РФ.

Дах над залом для глядачів "Крокус Сіті Холу" обвалився. Пожежу досі гасять.

Російський лідер Володимир Путін досі не прокоментував нападу. У ніч на 23 березня пропагандисти "РИА Новости" анонсували його звернення, проте пізніше назвали анонс "технічним збоєм".

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Кремлівські ЗМІ писали, що підозрювані можуть бути громадянами Таджикистану, у МЗС країни назвали це фейком.

У деяких містах РФ скасували заходи.

Передісторія:

  • У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік".
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
  • Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Теми: Росіятерактвійна
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