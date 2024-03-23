Теракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 93, понад сотню госпіталізовано
Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.
Джерело: Слідком РФ, "Медуза", Astra
Деталі: Кількість загиблих налічує вже 93 росіяни, кількість жертв може зрости.
У лікарнях залишаються 107 осіб після теракту в "Крокусі", заявили в МНС РФ.
Дах над залом для глядачів "Крокус Сіті Холу" обвалився. Пожежу досі гасять.
Російський лідер Володимир Путін досі не прокоментував нападу. У ніч на 23 березня пропагандисти "РИА Новости" анонсували його звернення, проте пізніше назвали анонс "технічним збоєм".
Кремлівські ЗМІ писали, що підозрювані можуть бути громадянами Таджикистану, у МЗС країни назвали це фейком.
У деяких містах РФ скасували заходи.
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік".
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
- Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.