Теракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 93, понад сотню госпіталізовано

Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.

Джерело: Слідком РФ, "Медуза", Astra

Деталі: Кількість загиблих налічує вже 93 росіяни, кількість жертв може зрости.

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У лікарнях залишаються 107 осіб після теракту в "Крокусі", заявили в МНС РФ.

Дах над залом для глядачів "Крокус Сіті Холу" обвалився. Пожежу досі гасять.

Російський лідер Володимир Путін досі не прокоментував нападу. У ніч на 23 березня пропагандисти "РИА Новости" анонсували його звернення, проте пізніше назвали анонс "технічним збоєм".

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Кремлівські ЗМІ писали, що підозрювані можуть бути громадянами Таджикистану, у МЗС країни назвали це фейком.

У деяких містах РФ скасували заходи.

Передісторія: