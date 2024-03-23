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США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 березня 2024, 11:45
США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ
Крокус Сіті Холл, скриншот

США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.

Джерело: CBS News,  "Європейська правда"

Деталі: Посадовець США на умовах анонімності сказав, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви ІДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів. 

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Також співрозмовник сказав, що США завчасно повідомили Москву, що мають розвіддані про ймовірну підготовку теракту. 

CBS News зазначають, що отримали підтвердження цього також від речниці Ради з нацбезпеки Адрієн Ватсон, не уточнивши, чи йдеться про обидва вищезазначених твердження, чи одне з них. 

Згодом російське інформагентство ТАСС повідомило, що "джерело у російській спецслужбі" також підтвердило, що США попереджали Москву про загрозу теракту.

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Раніше у Білому домі заявили, що ніщо не вказує на причетність України до стрілянини у концертній залі. 

Довідково: Через кілька годин після нападу на "Крокус Сіті Холл" з'явилися повідомлення, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Спершу ЗМІ сумнівалися у цій заяві, проте CBS, CNN та New York Times з посиланням на розвіддані США наголошує, що країна не сумнівається у причетності ІДІЛ до теракту.

NYT, зокрема, пише, що йдеться про підрозділ ІДІЛ, що базується в Афганістані, який, як стверджується, хотів помститися Росії за її дії в Афганістані, Чечні та Сирії.

Нагадаємо: Група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Після того у залі почалася сильна пожежа. На ранок у Росії заявили про понад 90 підтверджених загиблих. 

8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попереджали про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби.

Теми: Росіятеракт
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