США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ
США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
Джерело: CBS News, "Європейська правда"
Деталі: Посадовець США на умовах анонімності сказав, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви ІДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів.
Також співрозмовник сказав, що США завчасно повідомили Москву, що мають розвіддані про ймовірну підготовку теракту.
CBS News зазначають, що отримали підтвердження цього також від речниці Ради з нацбезпеки Адрієн Ватсон, не уточнивши, чи йдеться про обидва вищезазначених твердження, чи одне з них.
Згодом російське інформагентство ТАСС повідомило, що "джерело у російській спецслужбі" також підтвердило, що США попереджали Москву про загрозу теракту.
Раніше у Білому домі заявили, що ніщо не вказує на причетність України до стрілянини у концертній залі.
Довідково: Через кілька годин після нападу на "Крокус Сіті Холл" з'явилися повідомлення, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
Спершу ЗМІ сумнівалися у цій заяві, проте CBS, CNN та New York Times з посиланням на розвіддані США наголошує, що країна не сумнівається у причетності ІДІЛ до теракту.
NYT, зокрема, пише, що йдеться про підрозділ ІДІЛ, що базується в Афганістані, який, як стверджується, хотів помститися Росії за її дії в Афганістані, Чечні та Сирії.
Нагадаємо: Група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Після того у залі почалася сильна пожежа. На ранок у Росії заявили про понад 90 підтверджених загиблих.
8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попереджали про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби.