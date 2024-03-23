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США имеют данные, что к теракту под Москвой причастны ИГИЛ, и предупреждали РФ - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 23 марта 2024, 11:45
США имеют данные, что к теракту под Москвой причастны ИГИЛ, и предупреждали РФ - СМИ
Крокус Сити Холл, скриншот

США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.

Источник: CBS News, "Европейская правда"

Детали: Чиновник США на условиях анонимности сказал, что Штаты имеют разведданные, подтверждающие заявления ИГИЛ об их ответственности за теракт, и не имеют причин ставить это заявление под сомнение.

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Также собеседник сказал, что США заблаговременно сообщили Москве, что имеют разведданные о возможной подготовке теракта.

CBS News отмечают, что получили подтверждение этого также от пресс-секретаря Совета по нацбезопасности Адриен Ватсон, не уточнив, идет ли речь об обоих вышеупомянутых утверждениях, или об одном из них.

Позже российское информагентство ТАСС сообщило, что "источник в российской спецслужбе" также подтвердил, что США предупреждали Москву об угрозе теракта.

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Справка: Через несколько часов после нападения на "Крокус Сити Холл" появились сообщения, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Сначала СМИ сомневались в этом заявлении, однако CBS, CNN и New York Times со ссылкой на разведданные США отмечает, что страна не сомневается в причастности ИГИЛ к теракту.

NYT, в частности, пишет, что речь идет о подразделении ИГИЛ, базирующемся в Афганистане, которое, как утверждается, хотело отомстить России за ее действия в Афганистане, Чечне и Сирии.

Напомним: Ранее в Белом доме заявили, что ничто не указывает на причастность Украины к стрельбе в концертном зале.

Группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". После этого в зале начался сильный пожар. На утро в России заявили о более 90 подтвержденных погибших.

8 марта посольство США в России и МИД Великобритании предупреждали о возможных терактах в Москве в ближайшие двое суток.

Темы: Росcиятеракт
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