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Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 13:26
Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком
крокус, фото: рбк

Російський керівник Володимир Путін з вечора п'ятниці, коли під Москвою стався теракт, не з'являвся на публіці, але встиг поговорити з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Джерело: "Медуза", "Пул первого", The Insider

Деталі: За даними видання The Insider, російські держканали тричі за ніч готувалися публікувати звернення Путіна у зв'язку з терактом.

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Вночі очікування його звернення також опублікували "РИА Новости", але назвали це "помилкою".

Вранці прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співрозмовники "підтвердили готовність взаємодіяти в боротьбі з тероризмом".

Пресслужба Лукашенка пише, що той висловив "глибоке співчуття у зв'язку з терактом, що стався в Підмосков'ї".

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Путін і Лукашенко також "підтвердили готовність до підтримки контактів між відповідними службами з метою ефективного реагування на загрози тероризму та екстремізму".

Нагадаємо: США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті в передмісті Москви ввечері 22 березня і завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.

Глава ФСБ вранцы доповів Путіну про затримання 11 осіб, які нібито брали участь у теракті в підмосковському "Крокусі" та рухалися у бік України, бо "мають там зв'язки".

Теми: ПутінЛукашенкотеракт
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