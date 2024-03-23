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Путин со времени теракта не выходит на публику, но созвонился с Лукашенко

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 13:26
Путин со времени теракта не выходит на публику, но созвонился с Лукашенко
крокус, фото: рбк

Российский руководитель Владимир Путин с вечера пятницы, когда под Москвой произошел теракт, не появлялся на публике, но успел поговорить с беларусским коллегой Александром Лукашенко.

Источник: "Медуза", "Пул первого", The Insider

Детали: По данным издания The Insider, российские госканалы трижды за ночь готовились публиковать обращение Путина в связи с терактом.

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Ночью ожидание его обращения также опубликовали "РИА Новости", но назвали это "ошибкой".

Утром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что собеседники "подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом".

Пресс-служба Лукашенко пишет, что тот выразил "глубокое соболезнования в связи с произошедшим в Подмосковье терактом".

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Путин и Лукашенко также "подтвердили готовность к поддержанию контактов между соответствующими службами в целях эффективного реагирования на угрозы терроризма и экстремизма".

Напомним: США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.

Глава ФСБ утром доложил Путину о задержании 11 человек, которые якобы участвовали в теракте в подмосковном "Крокусе" и двигались в сторону Украины, так как "имеют там связи".

Темы: ПутинЛукашенкотеракт
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