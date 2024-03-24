Три ракети Storm Shadow прилетіли у вузол зв’язку ЧФ РФ у Севастополі – OSINT technical

Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Джерело: Osint technical в мережі Х, телеграм-канал "Кримський вітер"

Дослівно Osint technical: "Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії".

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Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

Дослівно "Кримський вітер": "Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1".

фото: OSINTtechnical

фото: OSINTtechnical

Що передувало: В окупованому Севастополі в суботу ввечері пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про прильоти.