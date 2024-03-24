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Три ракети Storm Shadow прилетіли у вузол зв’язку ЧФ РФ у Севастополі – OSINT technical

"Українська правда"Неділя, 24 березня 2024, 00:12
Три ракети Storm Shadow прилетіли у вузол зв’язку ЧФ РФ у Севастополі – OSINT technical
прильоти в окупованому Севастополі, скриншот відео

Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Джерело: Osint technical в мережі Х, телеграм-канал "Кримський вітер"

Дослівно Osint technical: "Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії".

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Дослівно "Кримський вітер": "Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1".

 
фото: OSINTtechnical
 
фото: OSINTtechnical

Що передувало: В окупованому Севастополі в суботу ввечері пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про прильоти.

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Теми: КримСевастопольокупаціявійна
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