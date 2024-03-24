Три ракеты Storm Shadow прилетели в узел связи ЧФ РФ в Севастополе – OSINT technical

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Источник: Osint technical в сети Х, телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно Osint technical: "Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России".

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Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

Дословно "Крымский ветер": "Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул. Николая Музыки, 1".

фото: OSINTtechnical

фото: OSINTtechnical

Что предшествовало: В оккупированном Севастополе в субботу вечером прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о прилетах.