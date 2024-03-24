Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Три ракеты Storm Shadow прилетели в узел связи ЧФ РФ в Севастополе – OSINT technical

"Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 00:12
Три ракеты Storm Shadow прилетели в узел связи ЧФ РФ в Севастополе – OSINT technical
прилеты в оккупированном Севастополе, скриншот видео

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Источник: Osint technical в сети Х, телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно Osint technical: "Похоже, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России".

Реклама:

Дословно "Крымский ветер": "Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул. Николая Музыки, 1".

 
фото: OSINTtechnical
 
фото: OSINTtechnical

Что предшествовало: В оккупированном Севастополе в субботу вечером прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о прилетах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымСевастопольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

В Кривом Роге прогремели взрывы – СМИ
Оккупационные власти заявили о "самой массированной атаке" на Севастополь
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов – СМИ
В Украине – масштабная воздушная тревога: россияне атакуют ракетами и "Шахедами"
Последние новости
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
15:58
Мальчик получил контузию из-за обстрела в Запорожской области
Все новости...
Реклама: