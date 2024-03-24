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Польща піднімала в повітря авіацію

Олена ІвашківНеділя, 24 березня 2024, 05:39
Польща піднімала в повітря авіацію
фото: ОК РП

У ніч на 24 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України. 

Джерело: ОК  Збройних сил Польщі у X

Деталі: Польські військові відзначили, що "сьогодні вночі спостерігають інтенсивну військову діяльність Російської Федерації".

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Дослівно: "Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників, це може спричинити підвищений рівнень шуму, особливо в південно-східній частині країни".

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Нагадаємо:

  • У ніч на неділю з російського аеродрому "Оленья" злетіло 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 
  • О 3.23 стало відомо про пуски ракет
  • Повітряна тривога тривала більше двох годин.
  • Кілька груп ракет було спрямовано на Львівську область.

Теми: війнаПольща
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