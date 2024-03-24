Польща піднімала в повітря авіацію
У ніч на 24 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.
Джерело: ОК Збройних сил Польщі у X
Деталі: Польські військові відзначили, що "сьогодні вночі спостерігають інтенсивну військову діяльність Російської Федерації".
Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024
Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc
Дослівно: "Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників, це може спричинити підвищений рівнень шуму, особливо в південно-східній частині країни".
Нагадаємо:
- У ніч на неділю з російського аеродрому "Оленья" злетіло 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- О 3.23 стало відомо про пуски ракет.
- Повітряна тривога тривала більше двох годин.
- Кілька груп ракет було спрямовано на Львівську область.