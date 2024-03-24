Польща піднімала в повітря авіацію

У ніч на 24 березня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Джерело: ОК Збройних сил Польщі у X

Деталі: Польські військові відзначили, що "сьогодні вночі спостерігають інтенсивну військову діяльність Російської Федерації".

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Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Дослівно: "Попереджаємо про активізацію польської авіації та авіації союзників, це може спричинити підвищений рівнень шуму, особливо в південно-східній частині країни".

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