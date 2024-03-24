Польша поднимала в воздух авиацию

В ночь на 24 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.

Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X

Детали: Польские военные отметили, что "сегодня ночью наблюдают интенсивную военную деятельность Российской Федерации".

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Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Дословно: "Предупреждаем об активизации польской авиации и авиации союзников, это может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны".

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