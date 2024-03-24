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Польша поднимала в воздух авиацию

Алена ИвашкивВоскресенье, 24 марта 2024, 05:39
Польша поднимала в воздух авиацию
фото: ОК РП

В ночь на 24 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.

Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X

Детали: Польские военные отметили, что "сегодня ночью наблюдают интенсивную военную деятельность Российской Федерации".

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Дословно: "Предупреждаем об активизации польской авиации и авиации союзников, это может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны".

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Напомним:

  • В ночь на воскресенье с российского аэродрома "Оленья" взлетело 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 
  • В 3.23 стало известно о пусках ракет
  • Воздушная тревога продолжалась более двух часов. 
  • Несколько групп ракет были направлены на Львовскую область.

Темы: войнаПольша
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