Польша поднимала в воздух авиацию
В ночь на 24 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.
Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X
Детали: Польские военные отметили, что "сегодня ночью наблюдают интенсивную военную деятельность Российской Федерации".
Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024
Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc
Дословно: "Предупреждаем об активизации польской авиации и авиации союзников, это может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны".
Напомним:
- В ночь на воскресенье с российского аэродрома "Оленья" взлетело 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- В 3.23 стало известно о пусках ракет.
- Воздушная тревога продолжалась более двух часов.
- Несколько групп ракет были направлены на Львовскую область.