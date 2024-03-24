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Нічна ворожа атака: пожежа на Львівщині та тисячі людей без тепла на Дніпропетровщині

Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 07:58
Нічна ворожа атака: пожежа на Львівщині та тисячі людей без тепла на Дніпропетровщині
Сили ППО, ілюстративне фото Генштабу

Вночі росіяни здійснили комбіновану атаку із застосуванням ракет і ударних дронів, внаслідок чого виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Львівщині, а на Дніпропетровщині тисячі людей лишилися без електрики.

Джерело: голови Львівської та Дніпропетровської військових адміністрацій Максим Козицький, Сергій Лисак

Пряма мова Козицького: "Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило".

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Пряма мова Лисака: "Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів.

А ще 3 тис. будинків, де загалом мешкають 76 тис людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили".

Деталі: Лисак додав, що  цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині.

ВІДЕО ДНЯ

Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Електропостачання вже відновили, але бех світла були близько 10 тисяч абонентів.

Теми: ракетний ударШахедДніпропетровська областьЛьвівщина
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