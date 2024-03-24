Ночная вражеская атака: пожар на Львовщине и тысячи людей без тепла на Днепропетровщине
Ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ракет и ударных дронов, в результате чего возник пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине, а на Днепропетровщине тысячи людей остались без электричества.
Источник: главы Львовской и Днепропетровской военных администраций Максим Козицкий, Сергей Лысак
Прямая речь Козицкого: "Ночью вражеские "Шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало".
Прямая речь Лысака: "Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений.
А еще 3 тыс. домов, где в целом проживают 76 тыс человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили".
Детали: Лысак добавил, что целился агрессор по критической инфраструктуре и на Никопольщине.
Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Электроснабжение уже восстановили, но без света были около 10 тысяч абонентов.