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Ночная вражеская атака: пожар на Львовщине и тысячи людей без тепла на Днепропетровщине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 07:58
Ночная вражеская атака: пожар на Львовщине и тысячи людей без тепла на Днепропетровщине
Силы ПВО, иллюстративное фото Генштаба

Ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ракет и ударных дронов, в результате чего возник пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине, а на Днепропетровщине тысячи людей остались без электричества.

Источник: главы Львовской и Днепропетровской военных администраций Максим Козицкий, Сергей Лысак

Прямая речь Козицкого: "Ночью вражеские "Шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало".

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Прямая речь Лысака: "Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений.

А еще 3 тыс. домов, где в целом проживают 76 тыс человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили".

Детали: Лысак добавил, что целился агрессор по критической инфраструктуре и на Никопольщине.

ВИДЕО ДНЯ

Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Электроснабжение уже восстановили, но без света были около 10 тысяч абонентов.

Темы: ракетный ударШахедДнепропетровская областьЛьвовщина
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