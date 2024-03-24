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Російська ракета залітала у Польщу

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 березня 2024, 09:20
Російська ракета залітала у Польщу
скриншот

У ніч на 24 березня, на тлі ракетного обстрілу Росією України, одна із російських ракет порушила повітряний простір Польщі. 

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі у своєму комюніке, "Європейська правда"

Деталі: Стверджують, що ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 

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"О 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених сьогодні вночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Цілями ударів були міста Західної України," – повідомило Оперативне командування Збройних сил.

Згідно з повідомленням, за ракетою протягом усього польоту спостерігали через військові радіолокаційні системи. 

"Сьогодні вночі були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників. Польська армія безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору", – йдеться у повідомленні командування.

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"Наші системи радіолокації спостерігали за об'єктом весь час, поки він перебував у нашому повітряному просторі. Ми знали траєкторію польоту, було зрозуміло, що цей об'єкт не попрямує вглиб нашої країни", – сказав у коментарі RMF FM підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року, також у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській територій менш ніж три хвилини.

У ніч на 24 березня українські сили ППО збили 18 ракет та 25 "Шахедів", запущених росіянами.

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