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Российская ракета залетала в Польшу

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 09:20
Российская ракета залетала в Польшу
скриншот

В ночь на 24 марта, на фоне ракетного обстрела Россией Украины, одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши. 

Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем коммюнике, "Европейская правда"

Детали: Утверждают, что ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд. 

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"В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил.

Согласно сообщению, за ракетой в течение всего полета наблюдали через военные радиолокационные системы. 

"Сегодня ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Поднята в воздух, в частности, польская авиация и авиация союзников. Польская армия непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства", – говорится в сообщении командования.

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"Наши системы радиолокации наблюдали за объектом все время, пока он находился в нашем воздушном пространстве. Мы знали траекторию полета, было понятно, что этот объект не направится вглубь нашей страны", – сказал в комментарии RMF FM подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Предыдущее нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, запущенной в сторону Украины, произошло 29 декабря 2023 года, также в Люблинском воеводстве. Тогда ракета находилась на польской территории менее трех минут.

В ночь на 24 марта украинские силы ПВО сбили 18 ракет и 25 "Шахедов", запущенных россиянами.

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