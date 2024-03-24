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ЗСУ повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв’язку в Севастополі

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 10:31
ЗСУ повідомили про ураження двох десантних кораблів та центру зв’язку в Севастополі
скриншот

Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури ЧФ РФ".

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Довідково: "Ямал" проєктували в Польщі 1987 року. Екіпаж становить 98 осіб, а довжина 112,5 метра.

 
фото: МО РФ

ВДК "Азов" має довжину 112 метрів і вміщує 87 осіб екіпажу.

Корабель може використовуватися для постановок мінних загороджень, для доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. Крім того, десантний корабель може використовуватися для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту в пунктах розосередженого базування.

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ВДК може бути використаний при різних варіантах завантаження, наприклад 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль і плавати в усіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень.

 
фото: ЧФ РФ

Нагадаємо: Пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Теми: Крим
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