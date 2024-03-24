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ВСУ сообщили о поражении двух десантных кораблей и центра связи в Севастополе

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 марта 2024, 10:31
ВСУ сообщили о поражении двух десантных кораблей и центра связи в Севастополе
скриншот

Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ".

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Справка: "Ямал" проектировали в Польше в 1987 году. Экипаж составляет 98 человек, а длина 112,5 метра.

 
фото: МО РФ

БДК "Азов" имеет длину 112 метров и вмещает 87 человек экипажа.

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений, для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. Кроме того, десантный корабль может использоваться для воинских перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

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БДК может быть использован при различных вариантах загрузки, например 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.

 
фото: ЧФ РФ

Напомним: Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Темы: Крым
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