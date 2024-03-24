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Воїни ДПСУ показали, як перетворили російський "Муром-П" на брухт

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 14:30
Воїни ДПСУ показали, як перетворили російський Муром-П на брухт
скриншот

Бійці Прикордонної служби оприлюднили відео знищення російського комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Джерело: ДПСУ

Деталі: Воїни "Сталевого кордону" уточнили, що знищили ворожу техніку на Харківщині.

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Дослівно: "Цей "Муром-П" донедавна був комплексом дальнього візуального спостереження.

Нині, стараннями прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку, це – лише металобрухт".

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Довідково: Автономний мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-П", що швидко розгортається, призначено для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю й охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів і шляхів пересування до об'єктів.

Теми: Прикордонна службавійна
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