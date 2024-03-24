Воины ГПСУ показали, как превратили российский "Муром-П" на металлолом
Бойцы Пограничной службы обнародовали видео уничтожения российского комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П".
Источник: ГПСУ
Детали: Воины "Стальной границы" уточнили, что уничтожили вражескую технику на Харьковщине.
Дословно: "Этот "Муром-П" до недавнего времени был комплексом дальнего визуального наблюдения.
Сейчас, стараниями пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" на Харьковском направлении, это - лишь металлолом".
Справка: Быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.