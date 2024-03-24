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Віцепрезидентка США: Немає жодних доказів слів Путіна про зв'язок України з терактом

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 24 березня 2024, 18:01
Віцепрезидентка США: Немає жодних доказів слів Путіна про зв'язок України з терактом
Камала Гарріс, фото Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що немає жодних доказів на підтвердження заяви російського правителя Володимира Путіна про нібито причетність України до теракту в "Крокус сіті холі".

Джерело: Гарріс у коментарі ABC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Заступниця Джо Байдена заперечила будь-яку причетність України до стрілянини в Росії, зазначивши, що у США немає жодних даних на підтвердження слів Путіна.

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Пряма мова: "Ні, немає жодних доказів, і насправді те, що ми знаємо, це те, що ISIS-K фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося".

Більше деталей: Вона назавала трагедією теракт, у якому, за останніми даними, загинули 137 людей.

"Те, що сталося під час терористичного акту, і кількість убитих людей, очевидно, є трагедією, і ми всі повинні висловити свої співчуття цим родинам", – зазначила Гарріс.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Путін у суботу сказав, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "і інші покидьки" намагаються "звалити на когось іншого" теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холлі".

Міністр фінансів Британії Джеремі Хант назвав "жахливим" теракт, але застеріг від беззастережної віри у заяви Росії про стрілянину.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".

Теми: СШАПутінтерактРосія
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