Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вице-президент США: Нет никаких доказательств слов Путина о связи Украины с терактом

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 18:01
Вице-президент США: Нет никаких доказательств слов Путина о связи Украины с терактом
Камала Харрис, фото Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет никаких доказательств в подтверждение заявления российского правителя Владимира Путина о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле".

Источник: Харрис в комментарии ABC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Заместитель Джо Байдена отрицает любую причастность Украины к стрельбе в России, отметив, что у США нет никаких данных в подтверждение слов Путина.

Реклама:

Прямая речь: "Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле то, что мы знаем, это то, что ISIS-K фактически, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло".

Больше деталей: Она назвала трагедией теракт, в котором, по последним данным, погибли 137 человек.

"То, что произошло во время террористического акта, и количество убитых людей, очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить свои соболезнования этим семьям", – отметила Харрис.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Путин в субботу сказал, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "и другие подонки" пытаются "свалить на кого-то другого" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Министр финансов Британии Джереми Хант назвал "ужасным" теракт, но предостерег от безоговорочной веры в заявления России о стрельбе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".

Темы: СШАПутинтерактРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Байден и Трамп выиграли праймериз в Луизиане
Байден подписал бюджет и напомнил Конгрессу о помощи Украине
Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: