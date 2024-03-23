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Зеленський: Путін та інші покидьки намагаються звалити події в "Крокусі" на когось іншого

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 21:42
Зеленський: Путін та інші покидьки намагаються звалити події в Крокусі на когось іншого
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін "і інші покидьки" намагаються "звалити на когось іншого" теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холлі".

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших.

Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютна Путін, замість того, щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано.

Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі".

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Теми: ЗеленськийПутінтерактРосія
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