На Львівщині лише під вечір загасили пожежу на обʼєкті, куди влучили росіяни
Неділя, 24 березня 2024, 18:34
Пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, по якому вночі та вранці 24 березня завдали ударів росіяни, вдалося загасити лише ввечері.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова: "Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти.
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Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання".
Що передувало: Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Вранці ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами". Козицький повідомляв про два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
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