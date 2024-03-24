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На Львівщині лише під вечір загасили пожежу на обʼєкті, куди влучили росіяни

Катерина ТищенкоНеділя, 24 березня 2024, 18:34
На Львівщині лише під вечір загасили пожежу на обʼєкті, куди влучили росіяни
ілюстративне фото ДСНС

Пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, по якому вночі та вранці 24 березня завдали ударів росіяни, вдалося загасити лише ввечері.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти.

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Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання".

Що передувало: Уночі ворожі "Шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. 

Вранці ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами". Козицький повідомляв про два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

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Теми: Львівщинаракетний ударвійна
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