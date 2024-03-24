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На Львовщине только под вечер потушили пожар на объекте, куда попали россияне

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 18:34
На Львовщине только под вечер потушили пожар на объекте, куда попали россияне
иллюстративное фото ГСЧС

Пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, по которому ночью и утром 24 марта нанесли удары россияне, удалось потушить только вечером.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты.

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Низкий поклон 61 спасателю, которые с самого утра и до сих пор работали, чтобы ликвидировать возгорание".

Что предшествовало: Ночью вражеские "Шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Утром враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами". Козицкий сообщал о двух попаданиях в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

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Темы: Львовщинаракетный ударвойна
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