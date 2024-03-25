Одещину атакували безпілотники, працювала ППО

У ніч на понеділок в Одеській області працювала протиповітряна оборона через атаку "Шахедів" з Чорного моря.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Іде бойова робота на Одещині. Нагадуємо, це також може бути небезпечно.. Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя".

Реклама:

Деталі: Близько опівночі росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Доповнено: Як повідомляє одеське видання "Думская", у деяких районах міста зникло світло та вода.