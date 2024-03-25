Одещину атакували безпілотники, працювала ППО
Понеділок, 25 березня 2024, 00:13
У ніч на понеділок в Одеській області працювала протиповітряна оборона через атаку "Шахедів" з Чорного моря.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "Іде бойова робота на Одещині. Нагадуємо, це також може бути небезпечно.. Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя".
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Деталі: Близько опівночі росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Доповнено: Як повідомляє одеське видання "Думская", у деяких районах міста зникло світло та вода.