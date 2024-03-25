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Одесскую область атаковали беспилотники, работала ПВО

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 00:13
Одесскую область атаковали беспилотники, работала ПВО
Мобильная группа ПВО, фото с Телеграмм Наева

В ночь на понедельник в Одесской области работала противовоздушная оборона из-за атаки "Шахедов" с Черного моря.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Идет боевая работа в Одесской области. Напоминаем, это тоже может быть опасно.. Интересные кадры работы ПВО не должны сторожить вам жизнь".

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Подробности: Около полуночи россияне запустили по Украине "Шахеды".

Дополнено: Как сообщает одесское издание "Думская", в некоторых районах города исчез свет и вода.

Темы: Одесская областьШахедбеспилотники
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