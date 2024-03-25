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У Франції оголосили найвищий рівень небезпеки

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 02:33
У Франції оголосили найвищий рівень небезпеки
Єлисейський палац, фото: lea

У неділю ввечері в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки через напад у Москві і оголосив у країні надзвичайну ситуацію.

Джерело: прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь у X

Деталі: Найвищий рівень небезпеки нападу - надзвичайна ситуація оголошені з огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Москві.

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У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза.

Передісторія:

  • У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За останніми даними, загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 людей.

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Теми: Франціятероризм
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