Во Франции объявили наивысший уровень опасности

В воскресенье вечером в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности из-за нападения в Москве и объявил в стране чрезвычайную ситуацию.

Источник: премьер-министр Франции Габриэль Атталь в X

Детали: Самый высокий уровень опасности нападения - чрезвычайная ситуация объявлены ввиду того, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Москве.

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В Париже считают, что над Францией также нависла угроза.

Предыстория:

В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 137 человек, из них трое детей, пострадало 180 человек.