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Во Франции объявили наивысший уровень опасности

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 02:33
Во Франции объявили наивысший уровень опасности
Елисейский дворец, фото: lea

В воскресенье вечером в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности из-за нападения в Москве и объявил в стране чрезвычайную ситуацию.

Источник: премьер-министр Франции Габриэль Атталь в X

Детали: Самый высокий уровень опасности нападения - чрезвычайная ситуация объявлены ввиду того, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Москве.

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В Париже считают, что над Францией также нависла угроза.

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Темы: Франциятерроризм
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