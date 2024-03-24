Теракт у Підмосков'ї: зросла кількість загиблих і постраждалих
Неділя, 24 березня 2024, 16:21
Кількість загиблих унаслідок теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї зросла до 137, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
Джерело: Слідком РФ, РИА Новости
Деталі: Слідком РФ у неділю повідомив, що на місці події виявлено тіла 137 осіб, троє з яких – діти. Упізнано 62 тіла, щодо решти загиблих для встановлення їхньої особи проводять генетичні експертизи.
Реклама:
Помічниця директора гурту "Пікнік" Катерина Кушнер загинула під час теракту в "Крокусі", повідомив РИА Новости директор гурту.
Водночас МОЗ Підмосков'я повідомило, що, за уточненими даними, внаслідок теракту в "Крокусі" постраждали 180 осіб: госпіталізовано 142, з них виписано 32, амбулаторну допомогу надано 38.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". Раніше повідомлялося, що загинуло 133 особи, 140 людей дістали поранень.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.