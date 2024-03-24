Теракт у Підмосков'ї: зросла кількість загиблих і постраждалих

Кількість загиблих унаслідок теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї зросла до 137, із них троє дітей, постраждало 180 людей.

Джерело: Слідком РФ, РИА Новости

Деталі: Слідком РФ у неділю повідомив, що на місці події виявлено тіла 137 осіб, троє з яких – діти. Упізнано 62 тіла, щодо решти загиблих для встановлення їхньої особи проводять генетичні експертизи.

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Помічниця директора гурту "Пікнік" Катерина Кушнер загинула під час теракту в "Крокусі", повідомив РИА Новости директор гурту.

Водночас МОЗ Підмосков'я повідомило, що, за уточненими даними, внаслідок теракту в "Крокусі" постраждали 180 осіб: госпіталізовано 142, з них виписано 32, амбулаторну допомогу надано 38.

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