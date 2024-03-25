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Очільник Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 05:00
Очільник Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду
Віктор Ніколюк, фото з його сторінки у Facebook

Генерал-майор Віктор Ніколюк склав із себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: Ніколюк у Facebook

Деталі: Він також написав, що планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

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Пряма мова: "Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У січні Ніколюк казав, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію.

Довідково:

  • Під час служби в лавах Збройних Сил України Ніколюк командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком в навчальному центрі "Десна", був начальником штабу 93-ї ОМБр, а згодом — командиром 92-ї ОМБр.
  • З жовтня 2021 року по березень 2023 року — командувач ОК "Північ".
  • В березні 2023 року призначений командувачем Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України

Теми: Збройні силимобілізація
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