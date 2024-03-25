Очільник Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду

Віктор Ніколюк, фото з його сторінки у Facebook

Генерал-майор Віктор Ніколюк склав із себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: Ніколюк у Facebook

Деталі: Він також написав, що планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

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Пряма мова: "Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту".

Передісторія:

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У січні Ніколюк казав, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію.

Довідково: