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Глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ покинул должность

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 05:00
Глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ покинул должность
Виктор Николюк, фото с его страницы в Facebook

Генерал-майор Виктор Николюк сложил с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Источник: Николюк в Facebook

Детали: Он также написал, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

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Прямая речь: "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В январе Николюк говорил, что у Украины есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации.

Справочно:

  • Во время службы в рядах Вооруженных Сил Украины Николюк командовал разведывательной ротой, танковым батальоном и механизированным полком в учебном центре "Десна", был начальником штаба 93-й ОМБр, а затем - командиром 92-й ОМБр.
  • С октября 2021 года по март 2023 года - командующий ОК "Север".
  • В марте 2023 года назначен командующим Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Темы: Вооруженные силымобилизация
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