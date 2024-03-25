Глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ покинул должность

Виктор Николюк, фото с его страницы в Facebook

Генерал-майор Виктор Николюк сложил с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Источник: Николюк в Facebook

Детали: Он также написал, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

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Прямая речь: "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта".

Предыстория:

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В январе Николюк говорил, что у Украины есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации.

Справочно: