Глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ покинул должность
Понедельник, 25 марта 2024, 05:00
Генерал-майор Виктор Николюк сложил с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ.
Источник: Николюк в Facebook
Детали: Он также написал, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.
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Прямая речь: "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.
И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта".
Предыстория:
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- В январе Николюк говорил, что у Украины есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации.
Справочно:
- Во время службы в рядах Вооруженных Сил Украины Николюк командовал разведывательной ротой, танковым батальоном и механизированным полком в учебном центре "Десна", был начальником штаба 93-й ОМБр, а затем - командиром 92-й ОМБр.
- С октября 2021 года по март 2023 года - командующий ОК "Север".
- В марте 2023 года назначен командующим Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.