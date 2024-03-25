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ЗСУ за добу знешкодили 640 окупантів, знищили 11 танків і 22 артилерійські системи

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 08:08
ЗСУ за добу знешкодили 640 окупантів, знищили 11 танків і 22 артилерійські системи
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили за минулу добу знешкодили 640 окупантів, загальні втрати загарбників складають 437 390 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 437 390 (+640) осіб,
  • танків ‒ 6887 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10877 (+22) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 726 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 2010 (+18),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1785 (+7).

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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