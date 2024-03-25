ВСУ за сутки обезвредили 640 оккупантов, уничтожили 11 танков и 22 артиллерийские системы
Понедельник, 25 марта 2024, 08:08
Вооруженные силы за минувшие сутки обезвредили 640 оккупантов, общие потери захватчиков составляют 437 390 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 437 390 (+640) человек,
- танков - 6887 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 13183 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 10877 (+22) ед,
- РСЗО - 1018 (+0) ед,
- средств ПВО - 726 (+3) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8539 (+29),
- крылатых ракет - 2010 (+18),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14454 (+47) ед,
- специальной техники - 1785 (+7).