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Повітряні сили знищили обидві балістичні ракети, якими РФ вдарила по Києву з Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 березня 2024, 11:22
Повітряні сили знищили обидві балістичні ракети, якими РФ вдарила по Києву з Криму
ілюстративне фото Повітряних сил

Вранці 25 березня сили протиповітряної оборони знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих ворогом по Києву.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

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Цілі знищено, тип встановлюється".

Деталі: Командувач подякував бійцям за ефективну роботу.

Що передувало: Вранці 25 березня 2024 року в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи. Працювала ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.46 відомо про 5 постраждалих.

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Теми: ракетний ударКиїв
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