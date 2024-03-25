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Воздушные силы уничтожили обе баллистические ракеты, которыми РФ ударила по Киеву из Крыма

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 11:22
Воздушные силы уничтожили обе баллистические ракеты, которыми РФ ударила по Киеву из Крыма
иллюстративное фото Воздушных сил

Утром 25 марта силы противовоздушной обороны уничтожили две из двух российских баллистических ракет, направленных врагом по Киеву.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

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Цели уничтожены, тип устанавливается".

Детали: Командующий поблагодарил бойцов за эффективную работу.

Что предшествовало: Утром 25 марта 2024 года в Киеве прозвучала тревога и сразу за ней взрывы. Работала ПВО. Столичные власти сообщили о ракетной атаке, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах, есть данные о повреждении трехэтажного дома в Печерском районе. По состоянию на 11.46 известно о 5 пострадавших.

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Темы: ракетный ударКиев
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