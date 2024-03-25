Росіяни обстріляли Харківщину: загинув чоловік
Понеділок, 25 березня 2024, 15:04
Російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Близько 13 години росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожий обстріл загинув 65-річний цивільний чоловік.
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Наразі, за даними очільника Харківської ОВА, на місцях влучання працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупантів.