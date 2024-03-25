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Россияне обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 15:04
Россияне обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина
Иллюстрационное фото: Getty Images

Российские войска обстреляли город Волчанск Харьковской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина. 

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Около 13 часов россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеского обстрела погиб 65-летний гражданский мужчина.

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Сейчас, по данным главы Харьковской ОГА, на местах попадания работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупантов.



Темы: Харьковская областьобстрелжертвы
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