Россияне обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина
Понедельник, 25 марта 2024, 15:04
Российские войска обстреляли город Волчанск Харьковской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: Около 13 часов россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеского обстрела погиб 65-летний гражданский мужчина.
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Сейчас, по данным главы Харьковской ОГА, на местах попадания работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупантов.