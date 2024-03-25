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В Ростовській області РФ лунали вибухи. Влада заявила, що збивала ракети  

Олександр ШумілінПонеділок, 25 березня 2024, 16:24
В Ростовській області РФ лунали вибухи. Влада заявила, що збивала ракети  
Скриншот

Влада Ростовської області РФ заявила, що в області силами ППО збили ракети, уламки яких упали в полі.

Джерело: губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв, роcійська служба ВВС

Деталі: За словами Голубєва в області "відпрацювали підрозділи ППО" по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом. Він заявив, що за попередніми даними, уламки ракет впали в поле, а пошкодження об'єктів не зафіксовано.

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Пізніше міноборони РФ заявило, що близько 15:30 було припинено спробу здійснити атаку переобладнаними для ураження наземних цілей зенітними ракетами С-200.

Передісторія:

  • Раніше в ніч на 25 березня Голубєв повідомив, що сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС, за його словами, тимчасово виведені з експлуатації.

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Теми: Росіяракетний удар
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