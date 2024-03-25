В Ростовській області РФ лунали вибухи. Влада заявила, що збивала ракети  

Влада Ростовської області РФ заявила, що в області силами ППО збили ракети, уламки яких упали в полі.

Джерело: губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв, роcійська служба ВВС

Деталі: За словами Голубєва в області "відпрацювали підрозділи ППО" по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом. Він заявив, що за попередніми даними, уламки ракет впали в поле, а пошкодження об'єктів не зафіксовано.

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Пізніше міноборони РФ заявило, що близько 15:30 було припинено спробу здійснити атаку переобладнаними для ураження наземних цілей зенітними ракетами С-200.

Передісторія:

Раніше в ніч на 25 березня Голубєв повідомив, що сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС, за його словами, тимчасово виведені з експлуатації.