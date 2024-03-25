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В Ростовской области РФ раздавались взрывы. Власти заявили, что сбивали ракеты 

Александр ШумилинПонедельник, 25 марта 2024, 16:24
В Ростовской области РФ раздавались взрывы. Власти заявили, что сбивали ракеты 
Скриншот

Власти Ростовской области РФ заявили, что в области силами ПВО сбили ракеты, обломки которых упали в поле.

Источник: губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев, российская служба ВВС

Детали: По словам Голубева в области "отработали подразделения ПВО" по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Он заявил, что по предварительным данным, обломки ракет упали в поле, а повреждения объектов не зафиксированы.

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Позже минобороны РФ заявило, что около 15:30 была пресечена попытка осуществить атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200.

Предыстория:

  • Ранее в ночь на 25 марта Голубев сообщил, что произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС, по его словам, временно выведены из эксплуатации.

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Темы: Росcияракетный удар
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