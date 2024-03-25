Суд арештував підозрюваного в незаконному збагаченні ексчиновника ЗСУ: заставу зменшив

Суд арештував підозрюваного в незаконному збагаченні колишнього високопосадовця ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу Олександра Козловського, але зменшив у 10 разів заставу, яку просило Державне бюро розслідувань.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба Бюро

Пряма мова: "Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень".

Реклама:

Деталі: 21 березня 2024 року стало відомо, що працівники ДБР у співпраці з Офісом генерального прокурора та НАЗК викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.

За даними УП, це Олександр Козловський.

Чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У вересні 2023 року "Українська правда" повідомляла, що СБУ і Нацполіція провели обшуки у Козловського.

За даними джерела УП, полковник Олександр Козловський разом із дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України. Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.

Про подробиці "харчової" справи Козловського у січні 2024 року написало видання "Наші гроші".