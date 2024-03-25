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Суд арестовал подозреваемого в обогащении экс-чиновника ВСУ: залог уменьшил

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 марта 2024, 16:50
Суд арестовал подозреваемого в обогащении экс-чиновника ВСУ: залог уменьшил
ФОТО ОГП

Суд арестовал подозреваемого в незаконном обогащении бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ по продовольственному обеспечению тыла Александра Козловского, но уменьшил в 10 раз залог, который просило Государственное бюро расследований.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба Бюро

Прямая речь: "Сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 60 миллионов гривен, но судья приняла решение, что это будет содержание под стражей с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривен".

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Детали: 21 марта 2024 года стало известно, что работники ГБР в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора и НАПК разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины.

По данным УП, это Александр Козловский.

Чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

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Что предшествовало: В сентябре 2023 года "Украинская правда" сообщала, что СБУ и Нацполиция провели обыски у Козловского.

По данным источника УП, полковник Александр Козловский вместе с женой и ее родителями провернули сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины. Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы.

О подробностях "пищевого" дела Козловского в январе 2024 года написало издание "Наші гроші".

Темы: ГБРМинобороны
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