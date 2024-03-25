Під час вечірньої тривоги росіяни вдарили по Одесі: три жінки отримали поранення

В результаті вечірнього ракетного обстрілу Одеси три жінки отримали поранення.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють".

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Деталі: Кіпер також розповів, що у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Що цьому передувало:

Ввечері 25 березня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет Росією, вона тривала майже годину.

Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Одесі було чутно звуки вибухів.