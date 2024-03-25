Во время вечерней тревоги россияне ударили по Одессе: три женщины получили ранения

В результате вечернего ракетного обстрела Одессы три женщины получили ранения.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас - трое пострадавших женщин. К счастью - ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают".

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Детали: Кипер также рассказал, что в Одессе по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

Что этому предшествовало:

Вечером 25 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет Россией, она длилась почти час.

Корреспонденты "Суспільного" отметили, что в Одессе были слышны звуки взрывов.